ЮНЕСКО заслухає доповідь щодо ситуації в окупованому Криму
|20:41 09.10.2019
|Крым
В ЮНЕСКО представлять доповідь про результати моніторингу ситуації в тимчасово окупованій Росією АР Крим.
Як повідомили у Постійному представництві України при ЮНЕСКО, це питання включено до порядку денного 207-ї сесії Виконавчої ради організації, яка розпочала роботу у середу у Парижі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Відповідно до порядку денного, в ході роботи сесії буде представлено доповідь генерального директора ЮНЕСКО про стан виконання попередніх рішень Виконавчої ради «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)» у сферах компетенції Організації (включно з переданими українською стороною інформаційним матеріалом та звітами інституційних партнерів ЮНЕСКО)», - повідомили у посольстві.
За підсумками розгляду планується ухвалення рішення Виконради, яким на гендиректора ЮНЕСКО покладається подальше звітування про ситуацію на окупованому півострові.
Виконавча рада є одним із трьох конституційних органів ЮНЕСКО, інші – Генеральна конференція та Секретаріат. До її складу входять 58 держав-членів, які мають чотирирічний термін повноважень.
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