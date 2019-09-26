Деокупація Криму неможлива без допомоги міжнародних партнерів.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у коментарі Крим.Реалії під час відвідування виставки "Зброя та безпека", передає Укрінформ.

Зокрема, на запитання журналіста, чи існує для Криму "формула Штайнмаєра", глава держави відповів: "Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, сама не впорається. Потрібні умови наших міжнародних партнерів, повинна у нас бути ще потужніша армія. Ми поважаємо наших військових… але, чесно кажучи, треба бути дуже потужними, щоб не тільки в нас дипломатія працювала, щоби армія у нас була дійсно високого рівня".

Як відомо, послідовність кроків для врегулювання конфлікту на Донбасі, так звану "формулу Штайнмаєра", запропонував свого часу міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує "особливий статус" (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності на постійній основі.

Український півострів Крим окупований Росією з лютого-березня 2014 року.

Більшість країн світу не визнає анексії Криму. США, Євросоюз, Канада, Україна та інші країни запровадили проти Росії санкції через окупацію й анексію півострова.