Глава МЗС Нідерландів у четвер відвідає Україну

20:01 09.10.2019   Украина

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок 10 жовтня здійснить візит в Україну.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

Зазначається, що у ході візиту Блок зустрінеться з українським колегою Вадимом Пристайком.

"Серед основних тем переговорів — питання двостороннього співробітництва, підтримки Нідерландами України у захисті суверенітету й територіальної цілісності та надання практичної допомоги у проведенні реформ. Будуть також обговорені питання взаємодії з важливих тем міжнародного характеру", - сказано у повідомленні.

Опісля міністри проведуть пресконференцію для ЗМІ.

Нагадаємо, напередодні парламент Нідерландів проголосував за розслідування "ролі України" в катастрофі MH17. Зокрема, депутати підтримали пропозицію додаткового розслідування причин, через які Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій 2014 року.

2015 року Нідерландська рада безпеки заявила, що Україна повинна була закрити свій повітряний простір, аргументуючи це тим, що тоді рейс MH17 мав би обрати інший маршрут до Куала-Лумпура і літак не збили б.

Як зазначив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, Києву немає чого приховувати, і український уряд готовий надати всю необхідну інформацію. Водночас посол вказав, що це розслідування відволікатиме від пошуку винуватців.

Заклики про розслідування ролі України вже звучали в парламенті Нідерландів в 2018 році. 



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