Кілька великих вибухів 9 жовтня сколихнули північно-східне сирійське місто Рас-ель-Айн поблизу з турецьким кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З будинків в Рас-ель-Айні, утримуваному "Сирійськими демократичними силами" (SDF), піднімається дим.

Коли почалися вибухи, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина розпочала заплановану військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), які вона вважає терористами.

У SDF заявили, що турецькі військові літаки завдали удару по їхньому регіону на північному сході, викликавши "величезну паніку серед людей".

Напередодні турецький парламент ратифікував пропозицію про продовження військового мандата на операції в Сирії та Іраку до 30 жовтня 2020 року.

7 жовтня Білий дім оголосив, що військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Однак у заяві не було жодної згадки про курдські загони YPG, які дотепер отримували сильну підтримку з боку США і допомагали американцям у боротьбі з "Ісламською державою".