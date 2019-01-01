Румыния вложит почти 3 млрд евро в реконструкцию авиабазы на Черном море

18:41 09.10.2019   Румыния

Министерство обороны Румынии планирует потратить 12 млрд леев (около 2,8 млрд евро) в реконструкцию 57-й авиабазы ​​румынских ВВС, расположенной вблизи Констанцы и по факту являющейся частью международного аэропорта, названного в честь румынского политика XVIII века Михаила Когэлничану.

Как поясняет Jane's, столь масштабные инвестиции позволят привести 57-ю авиабазу в соответствие со стандартами НАТО и увеличить ее потенциал, передает FlotProm.

Проект реконструкции объекта рассчитан на 20 лет. Финансироваться он будет из государственного бюджета Румынии, отмечает Jane's.

В результате запланированных работ на авиабазе, расположенной в 13 км от побережья Черного моря, появятся новая взлетно-посадочная полоса, ангары, цеха для ремонта и обслуживания авиатехники, хранилище топлива, полигон, административные здания и жилой комплекс, в котором смогут разместиться ориентировочно от 8 до 10 тысяч человек персонала.

Румыния официально стала членом НАТО в марте 2004 года.

В 2014 году в Девеселу началось создание американского комплекса ПРО "Иджис Эшор", который ввели в строй в мае 2016 года. Комплекс оснащен пусковыми установками Mk.41 с противоракетами SM-3, однако в России предполагают, что эти установки могут использоваться и для запуска крылатых ракет большой дальности "Томагавк".



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