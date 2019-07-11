Обязанности начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" будет выполнять главный диспетчер порта Денис Павилианити-Карпов.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в Администрации морского порта Одесса.

"С 9 октября текущего года обязанности начальника филиала возложены на главного диспетчера порта Павилианити-Карпова Дениса Вячеславовича", - сказали в порту.

Кроме того, приказом АМПУ исполняющим обязанности начальника юридической службы Одесского филиала ГП "АМПУ" назначен Александр Кравцов.

До назначения Кравцов был замдиректора юридического департамента аппарата управления ГП "АМПУ".

Как сообщал ЦТС, 8 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Игоря Ткачука и прекратил полномочия главы правления ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" Дмитрия Чалого.