Назначен и.о. начальника администрации Одесского порта

18:21 09.10.2019   Украина

Обязанности начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" будет выполнять главный диспетчер порта Денис Павилианити-Карпов.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в Администрации морского порта Одесса.

"С 9 октября текущего года обязанности начальника филиала возложены на главного диспетчера порта Павилианити-Карпова Дениса Вячеславовича", - сказали в порту.

Кроме того, приказом АМПУ исполняющим обязанности начальника юридической службы Одесского филиала ГП "АМПУ" назначен Александр Кравцов.

До назначения Кравцов был замдиректора юридического департамента аппарата управления ГП "АМПУ".

Как сообщал ЦТС, 8 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Игоря Ткачука и прекратил полномочия главы правления ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" Дмитрия Чалого.



Ще на цю тему:

10:20 09.10.2019
Криклій звільнив голову правління Українського Дунайського пароплавства та начальника Одеського порту
21:21 01.10.2019
Криклій звільнив директорів трьох морських портів
20:10 19.08.2019
Администрация портов выдвинула 5 требований к Кабмину Украины
19:30 30.07.2019
Морська адміністрація хоче ліквідувати «ЧорноморНДІпроект»
10:48 11.07.2019
Правительство утвердило 14 новых критериев оценки риска от хоздеятельности на речном и морском транспорте
20:21 26.02.2019
Служба капитанов АМПУ утратила полномочия — Морская администрация
17:21 22.01.2019
Морська палата України оскаржила в суді призначення капітанів морпортів Морською адміністрацією
13:21 17.01.2019
Морская администрация назначила капитанов шести морпортов
20:03 26.02.2018
Капитаны морпортов обсудили создание Службы капитана порта АМПУ
17:20 24.01.2018
Херсонский МТП получил нового руководителя
17:20 16.11.2017
ГП МТП Южный выявило бухгалтера-махинатора, нанесшую предприятию ущерб на 2,5 млн грн
20:44 07.11.2017
Дело руководителя порта в Николаеве ушло в суд: ущерб на 4 млн
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:01 09.10.2019
ЮВО: ЗРК «Фаворит» российской военной базы в Абхазии отработали прикрытие подразделений от воздушного удара условного противника
20:50 08.10.2019
Правительство Грузии не намерено субсидировать авиасообщение из России
18:30 08.10.2019
Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
10:30 08.10.2019
США выделят Грузии рекордную сумму помощи
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
Всі новини країни
Россия Россия
15:01 09.10.2019
За год импорт судостроительной продукции в РФ сократился вдвое
14:51 09.10.2019
ЮВО: Вертолетчики проведут тренировки по пилотированию в горах Северного Кавказа
13:21 09.10.2019
ПАРЄ звинуватила скандального російського депутата Слуцького в зливі інформації ЗМІ РФ
11:21 09.10.2019
Боррель виступив за продовження санкцій проти РФ до "тектонічної зміни"
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 09.10.2019
Румыния вложит почти 3 млрд евро в реконструкцию авиабазы на Черном море
17:41 09.10.2019
Газопровід з Румунії в Молдову введуть в експлуатацію навесні 2020 року - МЗС
10:10 09.10.2019
Румунія затвердила створення музею Голокосту в Бухаресті
13:45 07.10.2019
На кордоні з Румунією на контрабанді сигарет затримали підлітків-водолазів
Всі новини країни
Турция Турция
21:21 09.10.2019
НАТО очікує стриманості від Туреччини, яка почала бомбардування в Сирії
19:41 09.10.2019
Туреччина почала бомбардування в Сирії
16:41 09.10.2019
Ердоган оголосив про початок військової операції Туреччини в Сирії
14:21 09.10.2019
Турецькі війська увійшли на територію Сирії - ЗМІ
Всі новини країни
Украина Украина
21:41 09.10.2019
Україна і Молдова обговорюють підписання договорів про зберігання і транзит газу
21:01 09.10.2019
Дату наступного обміну між Україною та РФ обговорять на "нормандській" зустрічі
20:41 09.10.2019
ЮНЕСКО заслухає доповідь щодо ситуації в окупованому Криму
20:21 09.10.2019
"Формули Штайнмаєра" для Криму не існує — Зеленський
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд