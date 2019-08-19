Ердоган оголосив про початок військової операції Туреччини в Сирії
|16:41 09.10.2019
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про початок військової операції турецької армії в Сирії.
За словами Ердогана, операція розпочата проти «терористичних курдських організацій і ІДІЛ на півночі Сирії», передає НВ.
Президент додав, що військова операція отримала назву «Родник миру».
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