Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про початок військової операції турецької армії в Сирії.

За словами Ердогана, операція розпочата проти «терористичних курдських організацій і ІДІЛ на півночі Сирії», передає НВ.

Президент додав, що військова операція отримала назву «Родник миру».