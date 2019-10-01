Газопровід Ясси-Унгени буде остаточно введуть в експлуатацію навесні 2020 року.

Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Рамона Маніа Менеску на зустрічі з главою МЗС Молдови Ніку Попеску, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Очільниця МЗС Румунії вважає, що будівництво трубопроводу сприятиме стабільному розвитку молдовської економіки.

"Газопровід Ясси-Унгени - це перший проєкт, пов'язаний з об'єднанням енергоресурсів. Ми хочемо, щоб це стало початком довгострокового співробітництва, яке забезпечить енергетичну незалежність Республіки Молдова" , - заявила Рамона Маніа Менеску на пресконференції.

Попеску в свою чергу зазначив політичну важливість газопроводу. "Наше стратегічне партнерство має прискорити розвиток інфраструктури. Сьогодні ми говорили про газопровід Ясси-Унгени-Кишинів. Проєкт, який зміцнить енергетичну безпеку Молдови", - сказав Попеску.

Він додав, що міністри також обговорили необхідність побудови мостів через Прут та можливість скасування роумінгу між країнами. Керівниця румунського відомства зазначила, що між експертами по обидві сторони ведеться постійний діалог в рамках співпраці в таких галузях, як освіта, юстиція, сільське господарство, економіка.

Румунська компанія Transgaz почала роботи з будівництва газопроводу Унгени-Кишинів в січні 2019. Протяжність газопроводу Унгени-Кишинів складе близько 120 кілометрів, ним можна буде імпортувати 1,5 мільярда кубометрів газу в рік, що повністю покриває потреби Молдови без Придністров'я.

Ця газова гілка повинна підключити молдовську столицю, головний регіон споживання газу в країні, до газопроводу Ясси - Унгени.