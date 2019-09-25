Трансформації Збройних Сил України та військової економіки до стандартів НАТО є пріоритетним завдання для Збройних Сил України, що є складовою реалізації Євроатлантичного курсу України.

Про це розповів начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню hi-Tech.ua, передає День.

''Мова йде не лише про впровадження конкретних документів НАТО, а і про підходи, принципи і навіть культуру. Окрім згаданої трансформації системи управління відповідно до стандартів НАТО, ми продовжуємо впровадження оборонного планування на основі спроможностей, яке є втіленням підходу держав – членів НАТО. Ми продовжимо вдосконалювати систему підготовки на основі стандартів держав – членів НАТО. Зазначене стосується і створення системи логістики та медичного забезпечення'', - наголосив очільник Генштабу.

За його словами, до 2020 року має завершитися впровадження стандартів НАТО в межах пакету Цілей партнерства, який періодично оновлюється в рамках співпраці України з НАТО. ''Ми проводимо роботу з впровадження стандартів НАТО і поза межами Цілей партнерства. Тому цей процес триватиме й надалі, і він має незворотній характер'', - відзначив Руслан Хомчак.