Україна і Грузія готують візити високого рівня

17:01 09.10.2019   Украина

Україна і Грузія налаштовані на подальше поглиблення двосторонньої співпраці та готують візити високого рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС України.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе.

Сторони зосередили увагу на "практичному наповненню політичної та економічної складової українсько-грузинської співпраці, зокрема підготовці низки візитів високого рівня, Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва, а також взаємодії на рівні зовнішньополітичних відомств".

Співрозмовники також обмінялися думками щодо "можливих шляхів підвищення ефективності ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова) та посилення її ролі на міжнародній арені".

Грузинській стороні надали інформацію про ситуацію на Донбасі та останні ініціативи української сторони щодо врегулювання збройного конфлікту з РФ, розповіли в МЗС України.



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