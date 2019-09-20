Потребительские цены в оккупированном Крыму в сентябре снизились на 0,6%, с начала 2019 года выросли на 2,5%.

Об этом говорится в материалах "Крымстата", передает Интерфакс.

Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяце уменьшились на 0,7% (с начала года выросли на 2%), на непродовольственные товары - увеличились на 0,2% (с начала года - на 1,2%), услуги подешевели на 1,7% (подорожали на 5,3%).

В городе оккупированном Севастополе в сентябре также зафиксирована дефляция - 0,1%. Инфляция с начала года составила 1,8%.

По данным "Крымстата", цены на продтовары в оккупированном Севастополе уменьшились в сентябре на 0,5% (с начала года выросли на 0,5%).

Цены на непродовольственные товары увеличились в прошлом месяце на 0,2% (с начала года - на 1,4%), услуги подорожали на 0,6% (с начала года - на 6,2%).