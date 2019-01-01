У кримінальному провадженні щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій фігурує як свідок і ще не допитувався.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, у якому процесуальному статусі у рамках розслідування подій в Одесі перебуває Парубій.

“Кримінальне провадження по подіях 1-2 травня. В ньому ми лише витребовуємо документи. Жодна особа у цьому провадженні ще не допитувалася. Парубій перебуває у статусі свідка, однак також ще не допитаний”, - сказав Труба.

23 вересня, екс-голова ВР, народний депутат від «Європейської солідарності» Парубій заявив, що Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти нього.

У Facebook він процитував формулювання, що справу відкрито за «фактом створення і координування Парубієм А.В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території Одеси».

Своєю чергою екс-заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов стверджував, що ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія за його заявою.

