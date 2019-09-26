Державне бюро розслідувань (ДБР) має намір отримати свідчення всіх моряків у рамках розслідування кримінального провадження, яке стосується можливого здійснення кримінального правопорушення посадовими особами під час переходу кораблів ВМС через Керченську протоку в листопаді 2018 року .

"Я запевняю, що ми не досліджуємо дії моряків, ми досліджуємо дії щодо керування морськими судами в Керченській протоці", - сказав Труба на брифінгу в середу в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині тривають експертизи.

"За результатами експертиз ми дуже швидко дамо остаточну відповідь, чи були дії керівництва держави у рамках закону", - додав директор ДБР.

Що стосується допитів моряків, то, за словами Труби, вони проводяться для встановлення реальної картини тієї ситуації, яка тоді відбувалася, - "хто давав вказівки, якого характеру надходили вказівки".

"Для цього ми маємо допитати людей. Це слідчі дії, які є в кожному кримінальному провадженні. Без них встановити реальну та об'єктивну картину неможливо", - сказав він.

При цьому директор ДБР повідомив: "Не всіх моряків допитано. Ми допитали лише кількох, і їх допити проводилися лише після дозволу медичних працівників. Ми розуміємо стан кожного моряка, тому значну частину допитів моряків ми відклали на пізніший період".

За його словами, частина моряків поїхала до родичів. "Ми намагатимемося отримати свідчення в усіх без винятку моряків", - наголосив Труба.

Як повідомлялося, російські прикордонники 25 листопада 2018 року затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

У ФСБ характеризували інцидент як провокацію. Російська сторона також стверджувала, що Київ не повідомив Росії в установленому порядку про проходження кораблів ВМС України через Керченську протоку.

На думку влади України, РФ порушила Конвенцію ООН з морського права та договір між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

16 квітня Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, вимагаючи вжити заходів стосовно Росії, звільнити українських моряків і судна. Позиція МЗС Росії - цей трибунал не має юрисдикції для розгляду "керченського інциденту". Тому Росія не брала участі в слуханнях.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня постановив, що Росія має звільнити українських моряків і передати Україні конфісковані під час інциденту українські судна. Москва та Київ також мали до 25 червня надати звіти про інцидент у Керченській протоці.

МЗС Росії 25 червня направило до Міжнародного трибуналу з морського права та посольства України ноти з первинною інформацією щодо виконання приписаних трибуналом тимчасових заходів, що стосуються звільнення українських моряків і кораблів, затриманих у Керченській протоці.

У Росії 24 українцям, що перебували на суднах, зокрема двом працівникам СБУ, пред'явлено обвинувачення в "незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства або із погрозою його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

24 військові моряки повернулися в Україну 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб.