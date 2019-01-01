Открытие нового пассажирского терминала в Стамбуле в 2020 году может стать стимулом возвращения крупнейших круизных компаний в Чероморский регион.

Как сообщила пресс-служба администрации Одесского морского порта, вопросы возобновления круизной активности на Черном море обсуждались в рамках Генеральной ассамблеи ассоциации MedCruise, которая состоялась в Антибе (Франция) 1-4 октября 2019 года, передают Порты Украины.

В ивенте принял участие Одесский морской порт, который представляла начальник отдела туризма и евроинтеграции администрации порта Юлия Стрих. Она провела порядка 15 встреч с топ-менеджерами круизных компаний и журналистами.

В формате В2В были проведены встречи с представителями круизных линий. В ходе этих встреч топ-менеджеры Holland America Line, TUI Cruises и Carnival Corp. высказали свою позицию: они ждут, как сложится ситуация после открытия в 2020 году нового пассажирского терминала в Стамбуле. Открытие терминала в Стамбуле, который является воротами и базовым портом многих круизных компаний на Черном море, послужит стимулом возвращения пассажирских лайнеров в регион, в том числе — в Одессу.

Согласно сообщению, представители Carnival заявили, что в связи с неблагоприятными событиями в Стамбуле и геополитической ситуацией в Украине, суда компаний, входящих в корпорацию, вернутся в Черноморский регион не раньше 2021 года. Вероятнее всего, первой будет выполнять заходы компания Seabourn.

Вице-президент компании MSC сообщил о планируемом расширении флота до 2023 года, который должен пополниться небольшими судами, способными беспрепятственно проходить пролив Босфор.

Компания Ponant, которая подала две заявки на заход в Одесский порт в 2020 году и две — в 2021 году, планирует и в дальнейшем включать Одесский порт в туристические маршруты, поскольку около 40% общего потребительского спроса на данный момент приходится именно на Черноморский регион.

Представитель Scenic Luxury Cruises заявила, что компании, наконец, удалось составить график заходов на ближайшие годы. Так, в 2022 году в Одесский порт планируется один-два захода.

В целом, практически все представители круизных линий отметили положительную тенденцию постепенного возвращения «белых пароходов» в порты Черноморского региона.

Представитель Одесского порта провела порядка 15 встреч с журналистами международной прессы и топ-менеджерами круизных компаний.

«Для нас очень важно участие в мероприятиях, которые проводит MedCruise. Это возможность провести переговоры в формате В2В с ведущими игроками круизного бизнеса, прессой, специализирующейся на этой тематике. Наша первоочередная задача — как можно шире освещать деятельность рабочей группы Черноморского региона, направленную на возобновление круизного туризма на Черном море, рассказывать о туристической привлекательности Одессы, новых маршрутах и экскурсионных программах нашего города. По словам представителей круизного бизнеса, интерес к Черноморскому региону и к Одессе в частности по-прежнему сохраняется», — отметила Стрих.

В сентябре 2019 года Одесский порт в рамках ежегодной международной выставки круизной индустрии Seatrade Europe в Гамбурге договорился дополнительно о шести заходах круизных лайнеров в 2021 году и двух — в 2022 году.

В 2020 году Одесский порт планирует обслужить 11 заходов морских круизных лайнеров. Кроме того, порт рассчитывает принять 11 заходов пассажирских судов типа река-море.

В 2019 году круизное судоходство в Одесском порту было представлено рейсами теплоходов типа река-море «Принцесса Днепра» и «Викинг Синеус» (флаг обоих судов — Украина).

В 2018 году круизные лайнеры под иностранным флагом не заходили в Одесский порт. В 2017 году состоялся один судозаход пассажирского теплохода под иностранным флагом, в 2016 — пять, в 2015 — 13, в 2014 — 28, в 2013 — 106, в 2012 — 80, в 2011 — 74, в 2010 — 72, в 2009 — 58, в 2008 — 75, в 2007 — 69.