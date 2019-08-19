Туреччина почала перекидання військ на територію Сирії .

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьке джерело, що побажало залишитися неназваним, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Завдання турецьких військових — змусити курдські збройні загони відійти від кордону, сказав співрозмовник агентства, не ставши розкривати інші деталі.

“Турецькі війська почали перетинати кордон на північному сході Сирії, щоб змусити підтримуваних США курдських бійців відійти від кордону”, — наводить агентство слова джерела.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар при цьому зазначив, що “в даний час триває процес перекидання військ до кордону і підготовки до проведення операції”.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 6 жовтня оголосив про підготовку військової операції на північному сході Сирії. Вона спрямована проти курдських загонів народної самооборони, які Анкара відносить до терористичних угруповань. Курдські збройні формування — союзники США. Президент США Дональд Трамп спочатку заявив, що американські військові покинуть Сирію, однак потім застеріг Туреччину від використання сили проти курдів.