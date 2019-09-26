Прокуратура направила в суд обвинувальний акт щодо учасника "самооборони Криму"

15:21 09.10.2019   Крым

Прокуратура АР Крим направила до суду обвинувальний акт щодо учасника так званої "самооборони Криму", якого у червні затримали на контрольно-пропускному пункті "Каланчак".

Чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років,  повідомляє ZN,UA з посиланням на  прес-службу прокуратури. 

Вказано, що "самооборонівцю" інкримінують ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчий відділ Головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

11 червня чоловіка 1984 року народження затримали близько опівночі на КПВВ "Каланчак" при спробі перетину адміністративного кордону з анексованим Кримом.

За даними слідства, в 2014 році він вступив до так званої "самооборони Криму" - злочинної організації, що блокувала українські військові частини і тероризувала громадян, які виступали проти російської окупації. Особу бойовика було встановлено правоохоронними органами, і його оголосили у розшук.



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