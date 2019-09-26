ЮВО: Вертолетчики проведут тренировки по пилотированию в горах Северного Кавказа
|14:51 09.10.2019
|Кабардино-Балкария
В учебном центре в Кабардино-Балкарии проходит сбор по горной подготовке с экипажами боевых вертолетов армейской авиации армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
В рамках сбора вертолетчики освоят навыки пилотирования в Приэльбрусье при облете горных склонов, прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах от 1500 до 4000 м в светлое и темное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В течение первой недели обучения опытные инструкторы проведут с летчиками теоретические занятия по ориентированию и основам действий в горной местности.
Экипажи отработают боевое применение вертолетов в горах, взлет и посадку в сложных климатических условиях в дневное и ночное время на площадки, полеты над сложным рельефом местности с огибанием горных склонов, прохождением ущелий.
Летчики, прошедшие курсы горной подготовки и сдавшие зачеты, получат допуск к выполнению задач в условиях высокогорья и подтвердят свою летную квалификацию.
В учебном сборе задействовано около 100 летчиков, а также около 10 вертолетов армейской авиации Ми-35М, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-8АМТШ. Полеты армейской авиации будут выполняться в районе горы Эльбрус.
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