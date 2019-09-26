Подводная лодка ЧФ «Колпино» скрылась от "преследования" противолодочных кораблей

14:41 09.10.2019   Крым

Подводная лодка «Колпино» Черноморского флота скрылась от преследования двух малых противолодочных кораблей  «Касимов» и «Суздалец» в ходе учения в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения, экипаж вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации ЧФ обнаружил подводную лодку в момент её всплытия из подводного в надводное положение для контрольного выхода на связь, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для условного уничтожения цели координаты места обнаружения подлодки были переданы с вертолёта тактической группе малых противолодочных кораблей, которые прибыли в район действия ПЛ и установили с ней гидроакустический контакт.

В ходе многочасового уклонения подводникам удалось оторваться от преследования противолодочников и продолжить выполнение поставленных задач.

Ранее более 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море для проведения учения в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Учение продлится до 11 октября.



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