Подводная лодка ЧФ «Колпино» скрылась от "преследования" противолодочных кораблей
|14:41 09.10.2019
|Крым
Подводная лодка «Колпино» Черноморского флота скрылась от преследования двух малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Суздалец» в ходе учения в акватории Чёрного моря.
По замыслу учения, экипаж вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации ЧФ обнаружил подводную лодку в момент её всплытия из подводного в надводное положение для контрольного выхода на связь, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Для условного уничтожения цели координаты места обнаружения подлодки были переданы с вертолёта тактической группе малых противолодочных кораблей, которые прибыли в район действия ПЛ и установили с ней гидроакустический контакт.
В ходе многочасового уклонения подводникам удалось оторваться от преследования противолодочников и продолжить выполнение поставленных задач.
Ранее более 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море для проведения учения в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
Учение продлится до 11 октября.
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