По итогам 2018 года импорт в РФ судов, лодок и плавучих конструкций составил 1647 млн долларов, что почти вдвое меньше, чем годом ранее – 3232 млн долларов.

Такие данные привёл в ходе обсуждения мер поддержки отечественных судостроителей первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, пишет sudostroenie.info.

Вместе с тем, отечественные судовладельцы предпочитают заказывать такие суда, как танкеры и сухогрузы, на верфях в Южной Корее, Китае и Финляндии, добавил Гутенев.

Обсуждение мер поддержки прошло в Госдуме 7 октября под председательством президента ОСК Алексея Рахманова, отмечается в сообщении корпорации.