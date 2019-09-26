ЮВО: ЗРК «Фаворит» российской военной базы в Абхазии отработали прикрытие подразделений от воздушного удара условного противника
|14:01 09.10.2019
|Абхазия
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» российской военной базы в Абхазии отработали прикрытие подразделений соединения от воздушного удара условного противника.
Использование радиолокационных систем противовоздушной обороны позволило обнаружить, классифицировать воздушную цель, а также произвести электронное поражение целей на дальних дистанциях на расстоянии до нескольких сотен километров, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На начальном этапе расчеты ЗРК продемонстрировали успешное ведение разведки воздушной обстановки и оперативное определение координат целей в условиях радиоэлектронных помех условного противника.
Разведка целей осуществлялась с применением современных штатных радиолокационных станций комплекса «Триумф».
Контрольное занятие проводилось в рамках комплексной итоговой проверки за 2019 учебный год.
Ще на цю тему:
ЮВО: Спецназ Пакистана на учениях в Краснодарском крае взял штурмом здание и освободил «заложников»
В случае военного положения МО России планирует использовать общественный автотранспорт как санитарный
ЮВО: В корабельных частях и воинских соединениях Каспийской флотилии началась итоговой проверки
ЮВО: В Дагестане завершился лагерный сбор артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии
ЮВО: Более тысячи артиллеристов ЧФ проводят лагерный сбор на полигонах Крыма и Кубани
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» батареи Каспийской флотилии впервые нанесли огневой удар по позициям условного противника в горах Дагестана
ЮВО: На Каспийской флотилии началось учение сил материально-технического обеспечения