Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» российской военной базы в Абхазии отработали прикрытие подразделений соединения от воздушного удара условного противника.

Использование радиолокационных систем противовоздушной обороны позволило обнаружить, классифицировать воздушную цель, а также произвести электронное поражение целей на дальних дистанциях на расстоянии до нескольких сотен километров, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На начальном этапе расчеты ЗРК продемонстрировали успешное ведение разведки воздушной обстановки и оперативное определение координат целей в условиях радиоэлектронных помех условного противника.

Разведка целей осуществлялась с применением современных штатных радиолокационных станций комплекса «Триумф».

Контрольное занятие проводилось в рамках комплексной итоговой проверки за 2019 учебный год.