Послугами нового аеропорту Стамбула (Туреччина) до кінця 2019 року скористається більш ніж 70 млн пасажирів.

Про це у вівторок, 9 жовтня, під час зустрічі з журналістами в Стамбулі повідомив Ісмаїл Полат, директор аеропорту з планування, передає журналіст НВ Бізнес.

Топ-менеджер аеропорту уточнив, що більшість рейсів виконує авіакомпанія Turkish Airlines. «Близько 70−75% рейсів в нашому аеропорту — це Turkish Airlines», — сказав Ісмаїл Полат.

Новий аеропорт Стамбула почав роботу в жовтні 2018 року. На повну потужність він вийшов в квітні 2019 року. Тоді сюди були перенесені всі рейси з стамбульського аеропорту імені Ататюрка. На сьогодні в старому аеропорту обслуговуються літаки приватної авіації. Також там ще працює вантажний термінал.

У Стамбулі також є аеропорт Сабіха Гекчен. «У цього аеропорту є низка обмежень щодо нарощування пасажиропотоку. У нас таких обмежень немає», — сказав Ісмаїл Полат, відповідаючи на запитання журналіста НВ Бізнес про конкуренцію між аеропортами за авіакоманіі. До того ж в Туреччині всі тарифи на обслуговування в усіх аеропортах країни однакові.

Нагадаємо, що тендер на будівництво нового аеропорту Стамбула був оголошений в травні 2013 року. Підготовка будівельного майданчика розпочалася 1 травня 2015 року. Польоти авіакомпаній в аеропорт стартували 29 жовтня 2019 року, а на повну потужність аеропорт запрацював 7 квітня 2019 року. У цей день сюди були переведені всі рейси авіакомпанії Turkish Airlines. Зараз потужності дозволяють обслужити 90 млн пасажирів на рік.

У будівництво аеропорту було інвестовано 10,25 млрд євро. До квітня 2044 року він перебуває в концесії у консорціуму приватних інвесторів.

Авіакомпанія Turkish Airlines виконує рейси з аеропорту Стамбул в шість міст України (Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон і Запоріжжя).