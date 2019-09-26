ПАРЄ звинуватила скандального російського депутата Слуцького в зливі інформації ЗМІ РФ

13:21 09.10.2019   Россия

Член російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, скандальний депутат Леонід Слуцький розкрив ЗМІ РФ зміст закритого для преси засідання моніторингового комітету ПАРЄ.

Про це йдеться в офіційному листі голові цього комітету, британського консерватора сера Роберта Гейла, направленому главі російської делегації в Асамблеї, віце-спікеру Держдуми Петру Толстому, повідомляє НВ.

У листі йдеться, що Слуцький в інтерв'ю російським медіа «не тільки порушив правила конфіденційності, встановлені комітетом, але і спотворив порядок роботи комітету, а також виступи інших запрошених для виступу учасників засідання».

У документі міститься посилання на інтерв'ю Слуцького державним російським інформаційним агентствам, в якому він заявив, що обговорення в моніторинговому комітеті ПАРЄ носило «свідомо провокаційну мету — показати не в кращому світлі стан громадянського суспільства і дотримання основних прав і свобод в Росії».

Слуцький назвав представників опозиції та громадських організацій Росії, які брали участь в слуханнях, «джерелами кривозеркалля», які «представляють досить вузький прошарок громадянського суспільства і не відображають інтереси більшості електорату».

Леонід Слуцький перебуває під санкціями США і Європейського Союзу. У 2018 році Слуцький став фігурантом скандалу, причиною якого стали його домагання до жінок-журналістів, які працювали в Державній Думі.

Нагадаємо, 26 червня ПАРЄ прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, незважаючи на порушення Москвою принципів Ради Європи.

Крім того, ПАРЄ прийняла резолюцію, яка забезпечує повернення Росії в організацію без виконання міжнародних зобов’язань. Її підтримали 118 делегатів, 62 висловилися проти.

Після цього українська делегація призупинила свою роботу в літній сесії ПАРЄ.



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