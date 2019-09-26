Слідчі дії у червоногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір» завершилися – адвокат

13:01 09.10.2019   Крым

Російські слідчі завершили слідчі дії щодо фігурантів червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомила проекту Радіо Свобода адвокат одного з фігурантів справи Ескендера Абдулганієва Ліля Гемеджі.

«Слідчий УФСБ Росії по Криму повідомив нам про закінчення слідчих дій. Найближчим часом почнеться ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо фігурантів цієї справи. Обсяг матеріалів – 6 томів. І після цього хлопців відправлять в Ростов-на-Дону, де будуть в Південному окружному військовому суді розглядати справу по суті», – розповіла Гемеджі.

Також вона розповіла про подробиці обшуку у свого підзахисного під час затримання.

«У день затримання у Ескендера Абдулганієва провели обшук, вилучили техніку, буквально на тижні слідчий частина техніку повернув, телефон, ноутбук і блокнот. Планшет був залишений в якості речового доказу. Що слідчий виявив на планшеті, нам стане відомо під час ознайомлення з матеріалами справи. Також у Ескендера вилучили літературу, проте, за його словами, у нього не було літератури, яка є в списку забороненої», – зазначила адвокат.

9 вересня суд в анексованому Криму продовжив фігурантам червоногвардійської «групи Хізб ут-Тахрір» тримання під вартою на два місяці – до 13 листопада 2019 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».



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