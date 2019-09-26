Специалисты "Госкомрегистра" оформили право собственности оккупированного Крыма на девять объектов недвижимости ГУП «Крымские морские порты», расположенных в Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

«Два сооружения – причал и эстакада площадью 324 и 107 кв. м, а также семь объектов недвижимости общей площадью 339 кв. м – здание караванной службы, хозяйственное строение, гараж, склад, здание автогаража. Имущество находится на территории Керчи», – сообщили в "Госкомрегистре".

В ведомстве напомнили, что ранее специалисты оформили 26 нежилых зданий и сооружений данного предприятия общей площадью около 5 000 кв. м.