Недвижимость керченских морских портов оформил "Госкомрегистр"
|12:41 09.10.2019
|Крым
Специалисты "Госкомрегистра" оформили право собственности оккупированного Крыма на девять объектов недвижимости ГУП «Крымские морские порты», расположенных в Керчи.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.
«Два сооружения – причал и эстакада площадью 324 и 107 кв. м, а также семь объектов недвижимости общей площадью 339 кв. м – здание караванной службы, хозяйственное строение, гараж, склад, здание автогаража. Имущество находится на территории Керчи», – сообщили в "Госкомрегистре".
В ведомстве напомнили, что ранее специалисты оформили 26 нежилых зданий и сооружений данного предприятия общей площадью около 5 000 кв. м.
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