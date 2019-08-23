Оккупированные крымские города оказались в хвосте российского рейтинга, составленного по уровню зарплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этих данных и был составлен рейтинг.

Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2019 года по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 112 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в т. ч. деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объём потребления определён, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

Для анализа были взяты 100 городов. Столица оккупированного Крыма расположилась на 82 месте. При средней чистой зарплате в размере 33,9 тыс рублей соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет всего 1,72.

В аннексированном Севастополе ситуация еще сложнее – город вошел в пятерку аутсайдеров (96 место): при едва ли не самой высокой зарплате среди городов, расположившихся в последней четверти списка – 32,5 тыс рублей (выше только в Симферополе, коэффициент уровня жизни здесь составляет всего 1,56.

«То есть содержать детей или копить на машины и жилье достаточно сложно большинству жителей работающих там», – резюмируют эксперты, объясняя ситуацию слишком высокими ценами.

Для сравнения: в городах соседнего Краснодарского края выше и зарплаты, и коэффициенты. Так в Сочи (65 место) эти показатели составляют соответственно 37,6 тыс и 1,88, в Краснодаре – 41,6 тыс и 2,17.