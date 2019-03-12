В Європарламенті сьогодні обговорять ситуацію в Україні

12:01 09.10.2019   Украина

Європейський парламент на засіданні 9 жовтня проведе дебати з приводу ситуації в Україні.

Про це йдеться в розкладі, оприлюдненому на сайті Європарламенту, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Дебати відбудуться на засіданні в Брюсселі в другій половині дня 9 жовтня.

У липні Європейський парламент підтримав резолюцію, в якій закликав Росію звільнити українських політв’язнів.

Крім того, Європарламент засудив триваючі порушення Росією “основоположних принципів і норм міжнародного права, зокрема її відмову виконувати рішення міжнародних трибуналів та судів; закликав Російську Федерацію виконувати рішення Європейського суду з прав людини про порушення прав осіб, затриманих на Кримському півострові та в Російській Федерації”.



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