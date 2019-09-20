Боррель виступив за продовження санкцій проти РФ до "тектонічної зміни"

11:21 09.10.2019   Россия

Жозеп Боррель, колишній міністр закордонних справ Іспанії, кандидат на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики виступив за продовження санкцій проти Росії.

Про це Боррель сказав під час своїх слухань в Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні продовжувати санкції проти Росії до того часу, поки не станеться тектонічної зміни", - зазначив дипломат.

Він наголосив, що це потребуватиме значної єдності всередині ЄС, адже одна країна може заблокувати їх продовження. Водночас, сказав він, зміна цього механізму, "навряд чи вирішить всі наші геополітичні проблеми".

Дипломат нагадав, що "санкції запровадили з двох причин: незаконна анексія Криму і порушення територіальної цілісності у певних районах України".

"Поки Росія не змінить свій підхід до цього, санкції повинні продовжуватися", - додав він, водночас виступивши за збереження "стратегічного діалогу" з Москвою у сферах, де це можливо.

Боррель також заявив про намір підтримувати демократію та територіальну цілісність України.

Як очікується, Боррель з 1 листопада замінить на посаді італійку Федеріку Могеріні, яка керувала дипломатією ЄС останні п'ять років.



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