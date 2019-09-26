Росія закриє окупований Крим надпотужними радарами

11:01 09.10.2019   Крым

У Росії повідомили про плани закрити окупований півострів Крим надпотужними далекобійними радіолокаційними "Ніобій-СВ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У російському Міноборони очікують, що радари надійдуть на озброєння частин Південного військового округу вже до кінця року.

"Ці станції легко виявляють не тільки звичайні літальні апарати, але і літаки-невидимки і навіть гіперзвукові і крилаті ракети. При цьому за рахунок своєї високої маневреності і унікальних технічних характеристик "Ніобій" практично невразливий", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що поява радарів посилить радіолокаційний контроль повітряного простору на південному напрямку. Таку задачу вважають особливо актуальною після припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Раніше повідомлялося, що в анексований Крим для проведення навчань здійснив перебазування на літаках МиГ-29К особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії.



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