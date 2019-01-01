Скільки контрактників і метрів до ворога. 10 вражаючих цифр про українську армію

10:50 09.10.2019   Украина

Наступного тижня, 14 жовтня, відзначається День захисника України.

НВ наводить 10 вражаючих цифр про українську армію.

1. У Збройних силах України служить близько 250 тисяч військовослужбовців.

2. У 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, в українському війську служило майже 140 тисяч осіб, за чотири роки війни кількість військовослужбовців зросла більше ніж на 100 тисяч осіб.

3. На даний момент у ЗСУ служить більше 27 тисяч жінок. З 2008 року, коли жінок-військових було лише 1800, їх кількість зросла у 15 разів.

4. У 2014−2018 роках контракт із ЗСУ уклали 170 тисяч військовослужбовців.

5. З 1 травня 2019 року мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців-контрактників, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, становить 27 300 гривень, а тих, які знаходяться в інших районах ООС — 16 800 гривень.

6. Станом на 1 липня 2019 року статус учасників бойових дій отримали більше 369 тисяч осіб, більше 238 тисяч з них — військовослужбовці ЗСУ.

7. У травні 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що за час війни на Донбасі загинули 2973 українських військових.

8. 26 березня 2014 року координатор руху Інформаційний спротив Дмитро Тимчук повідомив, що Росія, незаконно анексувавши Крим, захопила 51 корабель Збройних сил України.

У липні 2016 року Порошенко заявляв, що це близько 70% корабельного складу.

9. Відповідно до проекту Держбюджету на 2020 рік, який був внесений на розгляд Ради, витрати на оборону мають становити 245,8 млрд грн — на 33,8 млрд грн більше, ніж, у 2019 році.

10. У червні 2019 року українська армія зайняла нові позиції під Донецьком. Як повідомили військові, відстань від українських позицій до міської межі тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька становить від 100 до 250 метрів.



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