Керівництво НАТО на чолі зі Столтенбергом збирається приїхати в Україну наприкінці жовтня
|10:30 09.10.2019
|Украина
Представники керівного органу НАТО — Північноатлантичної ради планують відвідати Україну, зокрема Одесу та Київ, 30-31 жовтня.
Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області, повідомляє кореспондент hromadske.
«Це досить потужний сигнал підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку НАТО. Водночас в одеський порт увійдуть кораблі постійної військово-морської групи НАТО», — повідомив голова Представництва НАТО в Україні.
За словами Александера Віннікова, під час візиту Генеральний секретар альянсу проведе комісію Україна – НАТО у Києві, в якій візьме участь президент Володимир Зеленський.
Також представники керівного органу НАТО зустрінуться з новообраними депутатами, новим складом уряду та представниками громадянського суспільства.
«Цей візит є дуже важливим, і він підкреслить всі пункти цьогорічного порядку денного, які є у відносинах між НАТО та Україною», — вважає Александер Вінніков.
Нагадаємо, представництво НАТО в Україні підтримало зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод.
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