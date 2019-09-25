Представники керівного органу НАТО — Північноатлантичної ради планують відвідати Україну, зокрема Одесу та Київ, 30-31 жовтня.

Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області, повідомляє кореспондент hromadske.

«Це досить потужний сигнал підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку НАТО. Водночас в одеський порт увійдуть кораблі постійної військово-морської групи НАТО», — повідомив голова Представництва НАТО в Україні.

За словами Александера Віннікова, під час візиту Генеральний секретар альянсу проведе комісію Україна – НАТО у Києві, в якій візьме участь президент Володимир Зеленський.

Також представники керівного органу НАТО зустрінуться з новообраними депутатами, новим складом уряду та представниками громадянського суспільства.

«Цей візит є дуже важливим, і він підкреслить всі пункти цьогорічного порядку денного, які є у відносинах між НАТО та Україною», — вважає Александер Вінніков.

Нагадаємо, представництво НАТО в Україні підтримало зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод.