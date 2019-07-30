Криклій звільнив голову правління Українського Дунайського пароплавства та начальника Одеського порту
|10:20 09.10.2019
|Украина
Міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив голову правління національного перевізника вантажів і пасажирів у Дунайському басейні - ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП, Одеська обл.) Дмитра Чалого і начальника Одеського філіалу держпідприємства «Адміністрація морських портів України» Ігоря Ткачука.
Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, сьогодні міністр підписав відповідні накази, передає УНІАН.
"Дмитро Чалий та Ігор Ткачук звільнені з роботи 8 жовтня 2019 року. Підстава для звільнення - пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (припинення повноважень посадових осіб)", - йдеться у повідомленні. Криклій заявив, що розпочате ним оновлення менеджменту в українських портах триватиме до повного перезавантаження.
Як повідомлялося раніше, 1 жовтня Криклій заявив про звільнення директорів держпідприємств - Одеський морський торговельний порт, Білгород-Дністровський морський торговельний порт і морський порт «Чорноморськ».
Довідка.
Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів у Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств у Європі.
Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень Дунаєм.
Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тис. тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.
Одеський морський торговельний порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу.
Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осадкою до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.
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