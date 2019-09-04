Європейські оператори газотранспортної системи підтвердили свою готовність налагодити постачання газу на південь Одеської області України через Трансбалканський газопровід на випадок блокування постачання газу через територію Придністров'я.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, підбиваючи підсумки зустрічі операторів ГТС Центральної та Південної Європи в Брюсселі, передає УНІАН.

"Трансбалканський газопровід має бути в змозі транспортувати до кордону з Україною 4,1 мільйона кубометрів на день (1,3 мільярда кубометрів на рік). Всі оператори підтвердили готовність. Для України та Молдови - це дуже важливо, оскільки дозволить гарантувати постачання на південь Одеської області у разі блокування постачання газу через територію Придністров'я", - написав він.

За інформацією Макогона, в майбутньому Україна зможе по цьому маршруту отримувати каспійський газ, коли таке постачання матиме економічний сенс.

"Повільно, але впевнено, регіональний ринок стає відкритішим та конкурентнішим. Монополію "Газпрому" значно знижено", - зазначив директор компанії.

На його думку, Європа зробила висновки із ситуації 2009 року, коли російський "Газпром" припинив транзит, тому європейські оператори ГТС активно розвивають альтернативні шляхи постачання газу.

Як повідомлялося раніше, оператор газотранспортної системи України держкомпанія "Укртрансгаз" і оператор "Молдовагаз" спільно з операторами газотранспортної системи інших країн узгодили необхідні технічні рішення для створення нових імпортних потужностей газу на базі системи Трансбалканського трубопроводу за напрямом "південь-північ" реверсом по трубопроводу Транзит-1.



