Президент Румунії Клаус Йоганніс затвердив створення першого румунського національного музею Голокосту в Бухаресті.

Міжнародна комісія під керівництвом нобелівського лауреата, уродженця Румунії Елі Візеля у 2004 році дійшла висновку, що від 280 до 380 тисяч румунських та українських євреїв були вбиті на території Румунії та районах, які вона контролювала під час Другої світової війни як союзник нацистської Німеччини, передає Радіо Свобода.

Румунія, яка нині є членом НАТО та Європейського союзу, лише нещодавно почала визнавати свою роль у вбивстві євреїв.

Музей, координований Інститутом вивчення Голокосту Елі Візеля, має намір розповідати про історію, культуру й традиції євреїв у Румунії. Він буде розташований у восьмиповерховій будівлі із площею у вісім тисяч квадратних метрів. Будинок був зведений на початку 1940-х на проспекті Перемоги.

Румунія була домівкою для 750 тисяч євреїв перед Другою світовою війною. Зараз там залишається близько 8-10 тисяч євреїв.