Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік “дозволив собі суб’єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму”.

Про це в Facebook написав голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, коментуючи виступ Сайдіка на форумі Salzburg Europe Summit в Австрії, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Мартін Сайдік на міжнародному форумі в Зальцбурзі не тільки відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, але при цьому дозволив собі суб’єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму. Для мене очевидно, що Мартін Сайдік свідомо нехтує всіма принципами, що містяться в Гельсінському Заключному Акті та якими держави — учасниці ОБСЄ мають керуватися у взаємних відносинах”, — написав Чубаров.

За словами Чубарова, з якою б “формулою” Україна не виходила на міжнародні переговори із Росією, разом із такими посередниками, як Мартін Сайдік, Київ чекає поразка.

Голова Меджлісу вважає, що Києву слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Мартіна Сайдіка від виконання ним повноважень Спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактній групі з врегулювання на Донбасі.

Як зазначає Радіо Свобода, раніше на форумі в Австрії Сайдік відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму та сказав, що коли він буде на пенсії тоді він буде “вільною людиною” і зможе коментувати тему Криму.

Після цього, як зазначає видання, Сайдік ще раз взяв слово, щоб додати “об’єктивності” у кримське питання. Зокрема, Сайдік сказав, що хоч і не говорить про Крим, але присутнім варто знати, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував “у складі Російської Федерації”, потім 37 років — з 1954 року по 1991 рік — у складі Української РСР, а “до цього була Російська імперія”.

Присутній на форумі посол України в Австрії Олександр Щерба висловив здивування з приводу такої позиції Сайдіка.