Росія вже хоче літати до Грузії
|09:50 09.10.2019
|Россия
Глава комітету Держдуми Росії у справах СНД Леонід Калашников заявив, що авіасполучення між Росією і Грузією може бути відновлене найближчим часом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online", передає Depo.ua.
Відповідну заяву Калашников зробив за підсумками зустрічі з представниками опозиційної фракції "Альянс патріотів Грузії".
"Конкретних термінів я вам зараз не назву. Думаю, що найближчим часом ми могли б на це розраховувати", - розповів Калашников.
У Кремлі раніше заявили, що відновлення авіасполучення можливе лише після того, як у Грузії припиняться "русофобські" настрої.
Нагадаємо, що у вересні очільники МЗС Грузії та Росії зустрілися вперше за понад 10 років.
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