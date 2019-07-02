Глава комітету Держдуми Росії у справах СНД Леонід Калашников заявив, що авіасполучення між Росією і Грузією може бути відновлене найближчим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online", передає Depo.ua.

Відповідну заяву Калашников зробив за підсумками зустрічі з представниками опозиційної фракції "Альянс патріотів Грузії".

"Конкретних термінів я вам зараз не назву. Думаю, що найближчим часом ми могли б на це розраховувати", - розповів Калашников.

У Кремлі раніше заявили, що відновлення авіасполучення можливе лише після того, як у Грузії припиняться "русофобські" настрої.

Нагадаємо, що у вересні очільники МЗС Грузії та Росії зустрілися вперше за понад 10 років.