Росія вже хоче літати до Грузії

09:50 09.10.2019   Россия

Глава комітету Держдуми Росії у справах СНД Леонід Калашников заявив, що авіасполучення між Росією і Грузією може бути відновлене найближчим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online", передає Depo.ua.

Відповідну заяву Калашников зробив за підсумками зустрічі з представниками опозиційної фракції "Альянс патріотів Грузії".

"Конкретних термінів я вам зараз не назву. Думаю, що найближчим часом ми могли б на це розраховувати", - розповів Калашников.

У Кремлі раніше заявили, що відновлення авіасполучення можливе лише після того, як у Грузії припиняться "русофобські" настрої.

Нагадаємо, що у вересні очільники МЗС Грузії та Росії зустрілися вперше за понад 10 років.

 



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