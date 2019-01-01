Парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі МН17

09:40 09.10.2019   Украина

Парламент Нідерландів у вівторок одноголосно підтримав пропозицію депутатів про додаткове розслідування щодо незакриття повітряного простору України над Донеччиною в момент аварії малазійського Boeing рейсу МН17 в 2014 році.

Про це в Twitter написав член Християнсько-демократичної партії Нідерландів Кріс ван Дам, передає УНН.

"... одноголосно було прийнято пропозицію про подальше встановлення фактів щодо закриття повітряного простору України", - написав він.

Нагадаємо, раніше депутати нідерландського парламенту зажадали від уряду країни вивчити роль України в катастрофі рейсу MH17. Це випливає з пропозиції, підтриманої усіма партіями, які брали участь в дебатах в головному законодавчому органі країни.

Парламентарії звернули увагу, що "для внесення ясності в питання закриття повітряного простору над і навколо східної України необхідне подальше вивчення фактів". З огляду на це вони зажадали від уряду розглянути, "які варіанти існують для проведення такого подальшого вивчення фактів і доповісти про результати нижній палаті парламенту".

Нагадаємо, п'ять років тому - 17 липня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.



Ще на цю тему:

14:00 10.06.2019
Суд запретил российской авиакомпании использовать украинские «Русланы»
15:01 03.04.2019
КМУ заборонив нерегулярні польоти в Росію
11:20 28.08.2018
После прекращения авиасообщения с РФ трафик людей в украинской авиации растет ежегодно на 30%
08:43 03.03.2017
РФ активизировала воздушную разведку на админгранице с Крымом
08:25 02.02.2017
Россияне обстреляли самолет ВМС Украины с буровых вышек в Черном море / Фото
16:39 07.11.2016
Возле админграницы с Крымом обнаружили российский беспилотник / Видео
12:51 22.06.2016
В районе Мариуполя шпионил беспилотник
17:06 15.06.2016
На границе с оккупированным Крымом видели 4 российских вертолета
14:38 28.03.2016
В Херсонской области усилят меры безопасности после вторжения российской авиации
16:53 22.03.2016
На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы полеты 6 российских Ми-8
15:37 17.12.2015
В районе Мариуполя активизировалась разведка «ДНР»
17:35 19.10.2015
4 беспилотника зафиксировали в зоне АТО и на границе с Крымом
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:50 08.10.2019
Правительство Грузии не намерено субсидировать авиасообщение из России
18:30 08.10.2019
Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
10:30 08.10.2019
США выделят Грузии рекордную сумму помощи
11:45 07.10.2019
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
Всі новини країни
Россия Россия
11:21 09.10.2019
Боррель виступив за продовження санкцій проти РФ до "тектонічної зміни"
09:50 09.10.2019
Росія вже хоче літати до Грузії
07:50 09.10.2019
Санкції проти Росії: перспективи, успіхи та прогалини
20:10 08.10.2019
Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:10 09.10.2019
Румунія затвердила створення музею Голокосту в Бухаресті
13:45 07.10.2019
На кордоні з Румунією на контрабанді сигарет затримали підлітків-водолазів
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
Всі новини країни
Турция Турция
10:40 09.10.2019
Парламент в Анкарі дав "зелене світло" наступу турецьких сил у Сирії
18:45 08.10.2019
Турция и Сербия подписали военное соглашение
12:00 08.10.2019
Турецкое судно начинает буровые работы в Восточном Средиземноморье
10:45 08.10.2019
Туреччина не має наміру окупувати територію Сирії — речник Ердогана
Всі новини країни
Украина Украина
12:41 09.10.2019
Недвижимость керченских морских портов оформил "Госкомрегистр"
12:21 09.10.2019
Содержать детей практически не на что: оккупированные крымские города оказались в хвосте рейтинга по уровню зарплат
12:01 09.10.2019
В Європарламенті сьогодні обговорять ситуацію в Україні
11:01 09.10.2019
Росія закриє окупований Крим надпотужними радарами
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд