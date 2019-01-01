Парламент Нідерландів у вівторок одноголосно підтримав пропозицію депутатів про додаткове розслідування щодо незакриття повітряного простору України над Донеччиною в момент аварії малазійського Boeing рейсу МН17 в 2014 році.

Про це в Twitter написав член Християнсько-демократичної партії Нідерландів Кріс ван Дам, передає УНН.

"... одноголосно було прийнято пропозицію про подальше встановлення фактів щодо закриття повітряного простору України", - написав він.

Нагадаємо, раніше депутати нідерландського парламенту зажадали від уряду країни вивчити роль України в катастрофі рейсу MH17. Це випливає з пропозиції, підтриманої усіма партіями, які брали участь в дебатах в головному законодавчому органі країни.

Парламентарії звернули увагу, що "для внесення ясності в питання закриття повітряного простору над і навколо східної України необхідне подальше вивчення фактів". З огляду на це вони зажадали від уряду розглянути, "які варіанти існують для проведення такого подальшого вивчення фактів і доповісти про результати нижній палаті парламенту".

Нагадаємо, п'ять років тому - 17 липня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.