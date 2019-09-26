Суд в окупованому Криму залишив під арештом 3 фігурантів «справим Хізб ут-Тахрір»
|09:30 09.10.2019
|Крым
Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму залишив фігурантів Білогірського «справи Хізб ут-Тахрір» Енвера Омерова, Ризу Омерова і Айдера Джеппарова під арештом у СІЗО.
Про це у коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода повідомив адвокат Ризи Омерова Олександр Стасюк.
Заарештовані залишаться в СІЗО до 5 листопада.
За словами Стасюка, з дня затримання, 10 червня, з його підзахисними не проводилося ніяких процесуальних дій, направлених на доказ їх причетності до скоєння злочину. Російське слідство не коментує цю інформацію.
Решта п'ять чоловік, затримані в Криму 10 червня залишаються в СІЗО.
Після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків. У той же день суд почав обирати їм запобіжні заходи.
ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».
Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.
Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».
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