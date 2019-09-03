Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня

09:20 09.10.2019   Греция

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви (ПЦУ) Євстратій Зоря повідомив, що в суботу, 12 жовтня, збереться позачерговий собор ієрархів церкви Греції для розгляду розгляду питання про автокефалію української церкви.

Про це він написав у Facebook, передає РБК-Україна

Він повідомив, що 7 жовтня Блаженнійший архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім ІІ підписав відповідне розпорядження. Євстратій Зоря додав, що цього тижня в Афінах відбудеться чергове засідання собору ієрархів церкви Греції, яке завершиться 11 жовтня.

"Серед переліку тем засідання не було жодної, пов'язаної з Україною, тому промосковські інформаційні ресурси поспішили повідомити, що "питання про визнання автокефалії ПЦУ Собор Грецької церкви не розглядатиме", - пояснив священнослужитель.

Він повідомив, що наступного предстоятель церкви Греції архієпископ Ієроним скликає позачергове засідання для обговорення саме українського питання.

Архієпископ Євстратій Зоря нагадав, що українське питання вже заслухав постійний синод церкви Греції, який взяв до відома звіти (обидва звіти були позитивними) двох синодних комісій з питання української церковної автокефалії.

"За підсумками слухань Синод констатував, що Вселенський патріарх має право проголошувати автокефалію помісних церков (тоді як РПЦ наполягає, що необхідно це робити лише за наявності згоди всіх помісних церков, маючи на увазі, насправді, неможливість проголосити автокефалію без згоди Московського патріархату)", - пояснив він.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з отриманням томосу про автокефалію Української православної церкви і заявив, що йому радіють як в Україні, так і за її межами. Варто відзначити, що томос - це особливий документ, який завершує процес отримання автокефалії православної церквою.

Автокефалія ж полягає у повній самостійності церкви в прийнятті рішень. Таким чином, ПЦУ юридично вийшла із підпорядкування іншій помісній церкві, тобто РПЦ, і буде підкорятися тій, яка дає автокефалію, - а саме Константинопольського патріархату.

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