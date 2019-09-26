Росія досі не пустила місію ООН в окупований Крим
|09:10 09.10.2019
|Крым
В окупованому Росією Криму кількість обшуків і рейдів проти кримських татар збільшилася вдвічі порівняно з першим півріччям 2018 року.
Про це інформує прокуратура Автономної Республіки Крим, посилаючись на виступ під час зустрічі з представниками прокуратури голови Моніторингової місії ООН Матільди Богнер, передає Укрінформ.
"У доповіді відзначають, що кількість обшуків і рейдів проти кримських татар в окупованому Криму за перше півріччя 2019 року подвоїлася, у порівняні з першим півріччям 2018 року. Російська влада продовжує вивозити затриманих осіб на територію Російської Федерації, та звинувачує людей в екстремізмі за пости у соцмережах, оприлюднені ще до окупації півострова", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Богнер зазначила, що місія не може належним чином працювати на окупованих територіях, оскільки "Російська Федерація, як окупаційна влада, досі не надала Місії доступу до півострова, як це передбачено резолюціями Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України".
Нова доповідь щодо ситуації з правами людини охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2019 року, уточнили в прокуратурі.
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