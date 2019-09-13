Начался прием заявок на участие в концессионном проекте в порту Херсон

09:01 09.10.2019   Украина

Мининфраструктуры начало прием заявок на участие в концессионном конкурсе имущественного комплекса госстивидора морского порта Херсон.

Как сообщает ЦТС, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сегодня, 8 октября 2019 года, в газете "Голос Украины" опубликовано объявление о начале подачи заявок на участие в концессионном конкурсе в морском порту Херсон.

Объектом концессии является целостный имущественный комплекс, обеспечивающий комплексное предоставление услуг в морском порту Херсон и включает имущество ГП "ХМТП" и имущество ГП "АМПУ" согласно определенному концессиедателем перечню, а также объекты, которые должны быть специально созданы (построены) в соответствии с условиями концессионного договора. Концессия по результатам концессионного конкурса предоставляется на 30 (тридцать) лет.

"Срок рассмотрения заявки для допуска к участию в конкурсе составляет 14 дней, рекомендуем подавать заявки как можно раньше. 6 декабря 2019 заканчивается срок подачи заявок и конкурсных предложений в комиссию. С 6 декабря 2019 по 10 января 2020 года, при наличии, принимаются изменения к конкурсным предложениям. По завершению периода внесения изменений в конкурсных предложений, с 10 до 20 января 2020 года, конкурсная комиссия проведет оценку финансовых предложений участников конкурса. Мы ожидаем, что решение об определении победителя концессионного конкурса Мининфраструктуры примет во второй половине января 2020 (в зависимости от количества и качества представленных предложений)", - сказал Криклий.

Министр инфраструктуры также отметил, что после принятия решения об определении победителя концессионного конкурса и опубликования результатов конкурса (ориентировочно начало февраля 2020 года), МИУ перейдет к переговорам и подписанию договора с победителем конкурса. Заключение договора планируется в начале мая 2020 года.

Порядок подачи заявок на участие в концессионном конкурсе и конкурсных предложений определен в инструкции для претендентов, размещенной на официальном сайте МИУ.

В Мининфраструктуры также обращают внимание, что направили в Антимонопольный комитет информацию, которая необходима для получения претендентами на участие в конкурсе разрешения на концентрацию, в частности с указанием сведений об объектах концессии, концессиедателя и субъектов хозяйствования, активы которых будут переданы в концессию, в объеме, предусмотренном Положением о порядке подачи и рассмотрения заявления о предварительном получении разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию субъектов хозяйствования утвержденного распоряжением Комитета от 19 февраля 2002 года № 33-р, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21 марта 2002 года № 284/6572 (в редакции распоряжения Комитета от 21.06.2016 № 14-рп).

В случае, если победитель конкурса до момента принятия решения об определении его победителем не подал конкурсной комиссии документ о согласии органа Антимонопольного комитета на получение концессии, он в недельный срок со дня уведомления об определении его победителем в установленном Антимонопольным комитетом порядке подает соответствующему органу этого комитета заявление и необходимые документы для получения такого согласия. В таком случае решение об определении победителя конкурса будет приниматься после получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Украины.

В случае, если победитель конкурса в течение 50 календарных дней со дня уведомления об определении его победителем конкурса не предоставил (предоставил) документ о согласии органа Антимонопольного комитета на получение концессии, концессиедатель в недельный срок после неполучения (получения) такого согласия отклоняет решение комиссии об определении победителя конкурса (принимает решение об определении победителя конкурса).

В случае, если победитель конкурса до момента принятия решения об определении его победителем не подал конкурсной комиссии документ о согласии органа Антимонопольного комитета на получение концессии, решение Мининфраструктуры об определении победителя концессионного конкурса будет принято в середине марта 2020 года, а заключение концессионного договора с победителем состоится ориентировочно в начале июля 2020 года.

Как сообщал ЦТС, 12 сентября МИУ объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт".

В начале октября стало известно, что концессией в портах Ольвия и Херсон заинтересовались 46 компаний из 11 стран.



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