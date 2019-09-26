Британські водолази в Азовському морі поділилися з українськими військовими досвідом боротьби з мінними загородженнями
|08:50 09.10.2019
|Крым
Загін британських водолазів провів навчання українських військових методів боротьби з мінними загородженнями в Азовському морі.
Про це поінформував у вівторок Королівський ВМФ Сполученого Королівства, передає Інтерфакс-Україна.
"Інструктори Школи військових водолазів... із Портсмута прибули до українського міста Бердянська, на узбережжі Азовського моря, для проведення занять зі способів протимінної боротьби, - йдеться в повідомленні. - Невеликий британський загін поділився досвідом, починаючи від підготовки спорядження для підводного плавання до практичних занять із розмінування".
При цьому в повідомленні зазначається, що "Україна стоїть перед обличчям реальної загрози встановлення Росією морських мін уздовж її берегів".
У ВМФ Британії вважають, що проведені заняття дадуть змогу українським військовим передати досвід і підготувати інших військовослужбовців у цій важливій сфері.
"Ми сподіваємося, що це певною мірою допоможе підготувати їхніх водолазів, щоб вони могли захистити свої береги", - зазначили в британському флоті.
Підготовчі курси британських водолазів є частиною міжнародних зусиль із підтримки України, зазначив ВМФ Сполученого Королівства, нагадавши, що в червні цього року британські інструктори вже проводили курси підготовки українських військових моряків у Миколаєві.
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