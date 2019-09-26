Загін британських водолазів провів навчання українських військових методів боротьби з мінними загородженнями в Азовському морі .

Про це поінформував у вівторок Королівський ВМФ Сполученого Королівства, передає Інтерфакс-Україна.

"Інструктори Школи військових водолазів... із Портсмута прибули до українського міста Бердянська, на узбережжі Азовського моря, для проведення занять зі способів протимінної боротьби, - йдеться в повідомленні. - Невеликий британський загін поділився досвідом, починаючи від підготовки спорядження для підводного плавання до практичних занять із розмінування".

При цьому в повідомленні зазначається, що "Україна стоїть перед обличчям реальної загрози встановлення Росією морських мін уздовж її берегів".

У ВМФ Британії вважають, що проведені заняття дадуть змогу українським військовим передати досвід і підготувати інших військовослужбовців у цій важливій сфері.

"Ми сподіваємося, що це певною мірою допоможе підготувати їхніх водолазів, щоб вони могли захистити свої береги", - зазначили в британському флоті.

Підготовчі курси британських водолазів є частиною міжнародних зусиль із підтримки України, зазначив ВМФ Сполученого Королівства, нагадавши, що в червні цього року британські інструктори вже проводили курси підготовки українських військових моряків у Миколаєві.