Кабінет міністрів України доручив сприяти імпорту Молдовою газу без участі російського "Газпрому".

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 29 вересня 2019 р. № 921-р, яке оприлюднено на сайті уряду, передає РБК Украины.

Згідно з розпорядженням, НАК "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", ПАТ "Вінницягаз", Вінницька облдержадміністрація, Міністерство енергетики та захисту довкілля повинні вжити всіх дієвих заходів для забезпечення газом прикордоного міста Могилева-Подільського Вінницької області "для вирішення питання щодо імпорту Республікою Молдова газу з ЄС без участі ПАТ "Газпром"".

Нагадаємо, в липні 2019 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна веде з Молдовою переговори про транспортування газу з Європи до цієї країни.

Коболєв зазначив, що основне завдання, яке наразі необхідно вирішити - це підписати угоди між операторами ГТС обох країн про взаємодію у всіх точках з’єднання у відповідності до європейських правил.

Раніше прем’єр-міністр Республіки Молдова Мая Санду заявила, що Молдова зараз купує газ у "Газпрому" за ціною, за якою могла б отримувати реверсний газ з України.

Відзначимо, президент Молдови Ігор Додон побоюється, що Росія припинить транзит газу через Україну з 2020 року, залишивши Молдову без газу.