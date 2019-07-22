Прикордонна служба отримає 20 патрульних катерів
|08:30 09.10.2019
|Украина
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що Державна прикордонна служба отримає 20 новітніх патрульних катерів у наступні три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Він підкреслив, що анексія Криму позбавила прикордонну службу частини техніки.
"МВС уже у наступні три роки планує забезпечити прикордонне відомство 20 новітніми патрульними катерами. 25% цих кораблів буде побудовано в Україні, за сучасними технологіями суднобудування", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков анонсував зміну системи штрафів за перевищення швидкості в 2020 році. Зокрема, за словами міністра, відомство планує розробити ряд відповідних законодавчих ініціатив.
Як повідомлялося раніше, у кінці вересня повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України веде переговори з Францією про закупівлю у Парижа патрульних катерів для Державної прикордонної служби України.
Додамо також, у кінці липня анонсувалося, що Сполучені Штати Америки будуть сприяти розвитку корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби України, а саме передадуть відомству два катери
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