Прикордонна служба отримає 20 патрульних катерів

08:30 09.10.2019   Украина

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що Державна прикордонна служба отримає 20 новітніх патрульних катерів у наступні три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Він підкреслив, що анексія Криму позбавила прикордонну службу частини техніки.

"МВС уже у наступні три роки планує забезпечити прикордонне відомство 20 новітніми патрульними катерами. 25% цих кораблів буде побудовано в Україні, за сучасними технологіями суднобудування", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков анонсував зміну системи штрафів за перевищення швидкості в 2020 році. Зокрема, за словами міністра, відомство планує розробити ряд відповідних законодавчих ініціатив.

Як повідомлялося раніше, у кінці вересня повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України веде переговори з Францією про закупівлю у Парижа патрульних катерів для Державної прикордонної служби України.

Додамо також, у кінці липня анонсувалося, що Сполучені Штати Америки будуть сприяти розвитку корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби України, а саме передадуть відомству два катери



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