Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з наступного року оборонний бюджет України буде збільшено.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, інформація про те, що уряд планує скоротити витрати на оборону та соціальні пільги є неправдивою.

"В публічній площині звучать ідеї з приводу "зрада, зрада". Що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це не правда. У наступному році видатки на оборону будуть збільшені", - заявив він.

При цьому прем'єр зазначив, що в процентному співвідношенні, даний показник збережеться на рівні 5,4% від загального фонду.

"Тому пропорційно вони не уменшатся. У реальних цифрах витрати на оборону збільшаться до 136,6 млрд", - заявив він.

Також Гончарук додав, що витрати на оборону в 2018 році становили 101,7 млрд грн.

"Ця позиція дуже чітко обумовлена з президентом. Тому і Офіс президента, і Рада національної безпеки і оборони, і уряд, безумовно не збираються зменшувати витрати на оборону, поки Україна знаходиться під впливом агресії ззовні", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що в проекті державного бюджету на 2020 рік Верховній раді пропонують передбачити витрати на оборону в обсязі 5,4% ВВП.

Зокрема, Кабмін у бюджет-2020 планує закласти 245,8 млрд гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони.