ГПУ розпочала кримінальну справу проти чиновників Міноборони через розкрадання 84 млн грн на будівництві корветів

08:10 09.10.2019   Украина

Головний військовий прокурор розпочав кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовими особами оборонного відомства, що призвело до втрати 84,5 млн грн бюджетних коштів під час створення та закупівлі корабля класу "корвет".

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, передає Еспресо

Генеральна прокуратура України провадить послідовний аудит пріоритетних відкритих та закритих кримінальних проваджень, які мають особливе значення з огляду на суспільний інтерес. За результатами цих перевірок приймаються процесуальні рішення, в тому числі щодо об’єднання розпорошених кримінальних проваджень, скасування закриття кримінальних проваджень і при потребі вони направляються слідчим органам за підслідністю.

Так, за підсумками аудиту використання бюджетних коштів Міністерством оборони за державним оборонним замовленням, 7 жовтня 2019 року Головний військовий прокурор розпочав кримінальне провадження за фактами можливого зловживання службовими особами оборонного відомства, що призвело до втрати 84,5 млн грн бюджетних коштів, під час виконання Державної програми створення та закупівлі корабля класу "корвет".

Попередньо факти зловживання оцінено як такі, які містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Проведення досудового розслідування доручено НАБУ.



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