Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів

08:01 09.10.2019   Крым

Командувач Військово-морських сил (ВМС) Ігор Воронченко заявляє, що Росія повідомила Міжнародному трибуналу з морського права неправдиву інформацію про повернення 3 українських військових кораблів, захоплених в Керченській протоці.

Про це Воронченко сказав Українським Новинам.

З його слів, РФ після повернення 7 вересня 24 українських моряків заявила суду, що повернула особовий склад і кораблі.

"Вони відповіли, що віддали кораблі і особовий склад. Вони офіційно доповіли суду", - заявив Воронченко.

Насправді, на думку Воронченка, Росія не хоче повертати кораблі, оскільки вони є доказом агресії для суду.

"Ну ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер "Бердянськ" із простреленою рубкою, що буде?", - каже він.

Воронченко сказав, що Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення кораблів, але поки не отримало відповіді.

Як повідомлялося раніше, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.



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