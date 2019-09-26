Оккупационное правительство Севастополя при участии правоохранительных органов изучит обстоятельства продажи обанкротившегося ГУПС "Городской автозаправочный комплекс".

Об этом сообщил заместитель "губернатора" города Денис Солодовников, пишет РИА Новости.

"Я уже получил все материалы относительно этой сделки. Я не следователь, но реализация этого комплекса по цене одной заправочной станции – это уже вопрос сам по себе, поэтому необходимые поручения новому руководству ДИЗО относительно защиты прав государства в этой части они уже даны, в том числе, проработки совместно с правоохранительными органами", — сказал он.

ГУПС "Городской автозаправочный комплекс" был создан на базе национализированных заправок сети ANP и нефтебазы, которую контролировала группа украинского магната Игоря Коломойского, в 2014 году.

В качестве государственного актива на предприятии начались проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам. В 2018 году при губернаторе города Дмитрии Овсянникове на предприятии была запущена процедура банкротства. ГУПС "Городской автозаправочный комплекс" был признан банкротом и его имущество выставили на продажу. Стартовая цена лота за восемь АЗС и административного здания составила чуть менее 100 млн рублей.