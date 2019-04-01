Вся территория оккупированной Россией Ялты будет поделена на санитарные зоны с закреплением ответственных за каждую из них.

С соответствующей инициативой выступил временно исполняющий обязанности главы оккупационной администрации города Иван Имгрунт, пишет Крыминформ.

«Мы будем обращаться к республиканским властям с просьбой предусмотреть дополнительное финансирование на оплату труда еще 280 дворников. Однако ни в одном городе дворники собственными силами не смогут справиться сами с тем объемом работы, который существует», – заявил он.

Поэтому, по мнению Имгрунта, департаменту жилищно-коммунального хозяйства необходимо поделить город на зоны и закрепить за каждой из них ответственную организацию, предприятие, учебное учреждение, хозяйствующий субъект, арендатора земли, торговый объект и т.д.

Кроме того, руководитель администрации обратил внимание на необходимость организации еженедельной «санитарной пятницы» – единого дня, когда сотрудники ответственных предприятий будут заниматься уборкой, закрепленной за ними территории. «Это может быть и другой день, главное, чтобы было чисто», – отметил Имгрунт.

Также он поручил представителям департаментов архитектуры и градостроительства и муниципального контроля, а также управления потребительского рынка и услуг совершать пешие обходы территории муниципального образования и определить проблемные зоны, которые можно благоустроить в короткие сроки, а департаменту архитектуры и градостроительства дополнительно – представить предложения по проведению фасадных работ. «У нас есть возможность решать насущные проблемы, в том числе, и за внебюджетные средства», – заверил Имгрунт.

При этом он напомнил и о необходимости решения вопроса с переработкой строительных отходов. «Проблема складирования строительного мусора у нас не снята до сих пор. Отходы сбрасываются либо по обочинам федеральной трассы, либо незаконно хранятся на площадках предприятий, которые занимаются их вывозом», – выразил возмущение руководитель администрации Ялты.