Оккупанты решили поделить территорию Ялты на санитарные зоны с закреплением ответственных организаций
|21:10 08.10.2019
|Крым
Вся территория оккупированной Россией Ялты будет поделена на санитарные зоны с закреплением ответственных за каждую из них.
С соответствующей инициативой выступил временно исполняющий обязанности главы оккупационной администрации города Иван Имгрунт, пишет Крыминформ.
«Мы будем обращаться к республиканским властям с просьбой предусмотреть дополнительное финансирование на оплату труда еще 280 дворников. Однако ни в одном городе дворники собственными силами не смогут справиться сами с тем объемом работы, который существует», – заявил он.
Поэтому, по мнению Имгрунта, департаменту жилищно-коммунального хозяйства необходимо поделить город на зоны и закрепить за каждой из них ответственную организацию, предприятие, учебное учреждение, хозяйствующий субъект, арендатора земли, торговый объект и т.д.
Кроме того, руководитель администрации обратил внимание на необходимость организации еженедельной «санитарной пятницы» – единого дня, когда сотрудники ответственных предприятий будут заниматься уборкой, закрепленной за ними территории. «Это может быть и другой день, главное, чтобы было чисто», – отметил Имгрунт.
Также он поручил представителям департаментов архитектуры и градостроительства и муниципального контроля, а также управления потребительского рынка и услуг совершать пешие обходы территории муниципального образования и определить проблемные зоны, которые можно благоустроить в короткие сроки, а департаменту архитектуры и градостроительства дополнительно – представить предложения по проведению фасадных работ. «У нас есть возможность решать насущные проблемы, в том числе, и за внебюджетные средства», – заверил Имгрунт.
При этом он напомнил и о необходимости решения вопроса с переработкой строительных отходов. «Проблема складирования строительного мусора у нас не снята до сих пор. Отходы сбрасываются либо по обочинам федеральной трассы, либо незаконно хранятся на площадках предприятий, которые занимаются их вывозом», – выразил возмущение руководитель администрации Ялты.
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