Мінінфраструктури звільнило голову Дунайського пароплавства
|21:00 08.10.2019
|Украина
Міністерство інфраструктури припинило повноваження Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство", звільнивши його з роботи 8 жовтня 2019 року.
Про це йдеться у наказі міністра інфраструктури Владислава Криклія, пише Економічна правда.
Зазначається, що підстава для звільнення - пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (припинення повноважень посадових осіб).
Дмитро Чалий був призначений на посаду 15 березня 2018 року поза конкурсом. Колшиній міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням".
Чалий у 2016-2017 роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і Одеського МТП, а перед цим - комерційним директором "Укрпошти".
В Одеському морському торговому порту і в "Укрпошті" Чалий був заступником Ігоря Ткачука.
Вінницький бізнесмен Ткачук очолював "Укрпошту" з грудня 2014 року. Це брат народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Ткачука.
За словами нардепа від БПП Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників у Вінниці, мером якої Гройсман був до переїзду в Київ у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра.
У 2015-2016 роках Ткачук брав участь в конкурсі на посаду голови "Укрпошти". Конкурс він програв Ігорю Смілянському.
Однак довгий час не покидав своє крісло, оскільки його діловий партнер і заступник Дмитро Чалий - який теж брав участь в конкурсі, як підставна особа - подав до суду і заблокував імплементацію його результатів.
Чалий згідно з декларацією, поданою ним як претендентом на пост глави правління УДП, у 2016 році отримав 509,1 тис грн зарплати в "Укрпошті" і 1,185 млн грн зарплати в Одеському МТП.
На початок року у нього також були готівкові заощадження в розмірі 1 млн грн, 300 тис доларів і 100 тис євро.
До призначення в Чорноморський МПТ досвіду роботи в морегосподарському комплексі Чалий не мав.
УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.
Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден.
Основу дунайських перевезень флоту становить українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.
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