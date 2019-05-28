Міністерство інфраструктури припинило повноваження Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство", звільнивши його з роботи 8 жовтня 2019 року.

Про це йдеться у наказі міністра інфраструктури Владислава Криклія, пише Економічна правда.

Зазначається, що підстава для звільнення - пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (припинення повноважень посадових осіб).

Дмитро Чалий був призначений на посаду 15 березня 2018 року поза конкурсом. Колшиній міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням".

Чалий у 2016-2017 роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і Одеського МТП, а перед цим - комерційним директором "Укрпошти".

В Одеському морському торговому порту і в "Укрпошті" Чалий був заступником Ігоря Ткачука.

Вінницький бізнесмен Ткачук очолював "Укрпошту" з грудня 2014 року. Це брат народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Ткачука.

За словами нардепа від БПП Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників у Вінниці, мером якої Гройсман був до переїзду в Київ у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра.

У 2015-2016 роках Ткачук брав участь в конкурсі на посаду голови "Укрпошти". Конкурс він програв Ігорю Смілянському.

Однак довгий час не покидав своє крісло, оскільки його діловий партнер і заступник Дмитро Чалий - який теж брав участь в конкурсі, як підставна особа - подав до суду і заблокував імплементацію його результатів.

Чалий згідно з декларацією, поданою ним як претендентом на пост глави правління УДП, у 2016 році отримав 509,1 тис грн зарплати в "Укрпошті" і 1,185 млн грн зарплати в Одеському МТП.

На початок року у нього також були готівкові заощадження в розмірі 1 млн грн, 300 тис доларів і 100 тис євро.

До призначення в Чорноморський МПТ досвіду роботи в морегосподарському комплексі Чалий не мав.

УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден.

Основу дунайських перевезень флоту становить українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.