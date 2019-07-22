Каждая пятая строительная компания в России находится на грани банкротства

20:10 08.10.2019   Россия

Строительный сектор российской экономики остается в глубокой депрессии с угрозой массового банкротства малых и средних предприятий на рынке.

На конец третьего квартала каждая пятая строительная компания в России (18-19%) находилась в предбанкротном состоянии,  сообщает finanz.ru cо ссылкой  Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.
 
Это организации, в которых хронически сокращается портфель заказов, а финансовые ресурсы тают? не позволяя обслуживать банковские кредиты.

По данным Федресурса, в прошлом году строители заняли второе место среди отраслей экономики по количеству банкротств: из 13117 компаний, признавших себя неплатежеспособными, 20% были заняты в этом секторе.

Несмотря на анонсированные национальные проекты за 25 триллионов рублей, с инфраструктурными стройками и инвестициями в капитальные объекты, в массе строители улучшений не почувствовали.

Наоборот - доля компаний, которые отмечают сокращение спроса, выросла с 20% до 26%. Лишь четверть предприятий (24%) зафиксировали увеличение объема работ, хотя квартал назад их было 29%. Почти столько же (25%) были вынуждены сокращать штат.

Госзаказы - основной двигатель строительной отрасли тучных 2010х - достаются узкому кругу организаций, тогда как остальные остаются на «голодном пайке» и не имеют планов на будущее.

Доля компаний, у которых выросли запасы собственных средств, в третьем квартал рухнула вдвое - до мизерных 8%, а число тех, у кого полностью отсутствует какая-либо инвестиционная активность, достигло исторического рекорда - 29%.

Общий индекс предпринимательской уверенности в строительстве хотя и вырос с минус 20% до минус 17%, остается в разы ниже аналогичных индикаторов в других отраслях (минус 2-3% в промышленности, столько же - в розничной торговле), констатирует директор ЦКИ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Процесс банкротств строительных организаций, преимущественно малых, по-видимому, пока ещё будет продолжаться», хотя и не «каскадном режиме, как это было год назад», прогнозирует он.

Меняются правовые условия, и малый бизнес постепенно вытесняется из строительства, которое вслед за другими секторами экономики отходит под контроль структур напрямую или опосредованно, связанных с государством.

И хотя это лучше, чем чистое банкротство, поскольку позволяет сохранить бизнес и рабочие места, в случае внезапного прилета «черных лебедей» в виде новых санкций, глобального кризиса или рецессии, вся эта с виду позитивная конструкция окажется в зоне риска, говорит Остапкович: «Пострадает от этих возможных, но маловероятных, по крайней мере в ближайшей перспективе событий в первую очередь население».

Официальная статистика тем временем не видит ухудшения ситуации: по итогам прошлого года Росстат зафиксировал рекордный за 10 строительный бум (+5,3%), а в этом ежемесячно отчитывается о вялом рост строительных работ (на 0-0,3% каждый месяц).

Но эти цифры выглядят «неадекватно», указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: строительство всегда было волатильным сектором, где цифры «скакали» месяц от месяца из-за разных сроков сдачи крупных объектов.

«В этой отрасли такой стабильности просто не может быть», - говорит Тремасов.



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